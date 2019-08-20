Хадсон-Одои вернулся к тренировкам с «Челси» после четырехмесячного перерыва
20 августа 2019, 18:13
Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои провел тренировку в общей группе, сообщает официальный Twitter клуба. Он пропустил четыре месяца из-за разрыва ахиллова сухожилия.
CALLUM!!! ? pic.twitter.com/MKdjGTEqNu— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 20, 2019
18-летний англичанин в прошлом сезоне провел 24 матча за «Челси» и забил пять мячей при пяти голевых передачах.
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