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Гюндоган назвал лучшего нападающего в мире

5 апреля 2020, 03:55
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкая Гюндоган назвал форварда «Баварии» Роберта Левандовского лучшим нападающим в мире на данный момент. Они вместе выступали за дортмундскую «Боруссию».

— Было очень приятно играть вместе с Робертом, — приводит слова полузащитника DAZN. — Он продолжал прогрессировать. В техническом плане всегда был на высоте, сейчас к этому добавилось хладнокровие на завершающих стадиях атак. Его результативность поражает. Он лучший нападающий мира на данный момент.

В 33 матчах текущего сезона поляк забил 39 голов и сделал 5 результативных передач.

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