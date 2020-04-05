Гюндоган назвал лучшего нападающего в мире

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкая Гюндоган назвал форварда «Баварии» Роберта Левандовского лучшим нападающим в мире на данный момент. Они вместе выступали за дортмундскую «Боруссию».

— Было очень приятно играть вместе с Робертом, — приводит слова полузащитника DAZN. — Он продолжал прогрессировать. В техническом плане всегда был на высоте, сейчас к этому добавилось хладнокровие на завершающих стадиях атак. Его результативность поражает. Он лучший нападающий мира на данный момент.

В 33 матчах текущего сезона поляк забил 39 голов и сделал 5 результативных передач.