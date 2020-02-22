Гвардьола заявил, что не ожидает громких трансферов летом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что не ожидает крупных трансферов летом 2020 года.

— Будет ли летнее трансферное окно таким же насыщенным, как и тогда, когда я только пришел в «Ман Сити»? Не думаю, — цитирует Sky Sports Гвардьолу. — В наши дни сложно менять игроков, это слишком дорого и само по себе непросто. Кроме того, я понимаю, что клуб должен крепко стоять на ногах. Мы не в том положении, чтобы спешить, лучше немного подождать. Прямо сейчас нужно разобраться с финансовым фэйр-плей. Нам надо доиграть этот сезон, а когда он кончится — оценим ситуацию. Мы как клуб решим, что для нас лучше всего — не на один, а на долгие годы.

После 26 туров чемпионата Англии-2019/20 «Манчестер Сити» занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от лидера турнира, «Ливерпуля», на 18 очков. Ранее УЕФА дисквалифицировала «Сити» из еврокубков на два сезона из-за серьезных нарушений финансового фэйр-плэй с 2012 по 2016 годы.