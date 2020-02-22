Гвардьола заявил, что может продлить контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что не против продлить контракт с клубом.

— Не знаю, что произойдет. Я хочу остаться еще на один год, а дальше все будет зависеть от руководства клуба, — цитирует The Guardian Гвардьолу. — В 2021 году будет 5 лет, как я работаю в «Манчестер Сити». Посмотрим, насколько клуб будет доволен моей работой и захочет ли продлить контракт. Я работаю с исключительными игроками, у нас прекрасные владельцы, так что, если я захочу остаться еще на три года, это решение будет нетрудно понять. Тем не менее, сначала нужно дождаться конца сезона. Пока что я хочу сосредоточиться на оставшихся 3 месяцах нынешнего сезона, после этого у всех нас будет время все обдумать.

После 26 туров чемпионата Англии-2019/20 «Манчестер Сити» занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от лидера турнира, «Ливерпуля», на 18 очков. Ранее УЕФА дисквалифицировала «Сити» из еврокубков на два сезона из-за серьезных нарушений финансового фэйр-плэй с 2012 по 2016 годы.