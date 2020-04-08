Гвардьола согласился на понижение зарплаты

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола принял условия клуба и дал принципиальное согласие на понижение зарплаты из-за эпидемии коронавируса, сообщает The Times.

Однако окончательного соглашения относительно размера сокращения зарплат пока нет. Все решится после возвращения Гвардьолы с похорон своей матери.

Отметим, что Гвардьола зарабатывает в «Манчесетр Сити» 20 миллионов евро за сезон.