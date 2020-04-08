Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гвардьола согласился на понижение зарплаты

09:18
Хосеп Гвардьола. Фото AFP
Хосеп Гвардьола. Фото AFP
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола принял условия клуба и дал принципиальное согласие на понижение зарплаты из-за эпидемии коронавируса, сообщает The Times.

Однако окончательного соглашения относительно размера сокращения зарплат пока нет. Все решится после возвращения Гвардьолы с похорон своей матери.

Отметим, что Гвардьола зарабатывает в «Манчесетр Сити» 20 миллионов евро за сезон.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир