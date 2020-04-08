Гвардьола согласился на понижение зарплаты
09:18
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола принял условия клуба и дал принципиальное согласие на понижение зарплаты из-за эпидемии коронавируса, сообщает The Times.
Однако окончательного соглашения относительно размера сокращения зарплат пока нет. Все решится после возвращения Гвардьолы с похорон своей матери.
Отметим, что Гвардьола зарабатывает в «Манчесетр Сити» 20 миллионов евро за сезон.
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