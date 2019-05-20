Гвардьола считает, что его работу в "Ман Сити" будут оценивать по Лиге чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил важность завоевания кубка Лиги чемпионов с "горожанами", сообщает The Sun.

48-летний испанский специалист возглавляет "Ман Сити" с февраля 2016-го. В сезоне-2018/19 завоевал Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги и стал чемпионом АПЛ. "Горожане" вылетели в полуфинале ЛЧ, проиграв "Тоттенхэму" (общий счет: 4:4, где 3 гостевых гола на счету "шпор" прим. "СЭ").

– В конце концов, о моей работе будут судить по Лиге чемпионов. Если мы не выиграем кубок, то этого будет недостаточно. С "Барселоной" нам повезло выиграть дважды ЛЧ за четыре года. Теперь необходимо выиграть трофей с "Ман Сити". Рекорд по набранным очкам в АПЛ по-своему невероятен. Конкуренция в ЛЧ высокая, но мы хотим победить и в этом турнире, – приводит слова Гвардьолы The Sun.

Все о чемпионате Англии – здесь