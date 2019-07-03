Гвардьола рассказал о силе "Энфилда"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола рассказал о стадионе "Ливерпуля", вспомнив ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы разгромили "Барселону" (4:0).

– Я думал, что "Барселона" забьет гол на "Энфилде", – цитирует L'Equipe испанского специалиста. – Уверен, игроки знали, что "Энфилд" – это "Энфилд". Девиз "Это Энфилд" не является языком маркетинга. Есть что-то, чего вы не найдете ни на одном другом стадионе в мире. Они забивают гол и в течение следующих пяти минут вы думаете, что они забьют еще четыре. Вы чувствуете себя беззащитным, и противоборствующие игроки, кажется, повсюду. Мы в "Манчестер Сити" тоже пережили это. Они высмеивали меня, когда мы проиграли со счетом 3:0 в 2018 году.