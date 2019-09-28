Гвардьола рассказал о планах «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардьола отметил, что клуб не собирается приобретать игроков на замену травмированным футболистам.

— В январе мы не планируем покупку игроков, — приводит Sky Sports слова Гвадьолы. — У нас не было возможности крупно потратиться летом, зимой этого делать мы тоже не станем. Рассчитываем на игроков, которые есть в нашем распоряжении — Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия, новые игроки из академии. У нас есть молодые, талантливые игроки, на которых мы можем положиться.

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