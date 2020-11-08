Гвардьола похвалил Стерлинга перед матчем с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением об игре нападающего команды, Рахима Стерлинга.

— Сейчас Рахим лучше, чем в момент, когда переходил в «Манчестер Сити», — приводит Goal.com слова Гвардьолы. — Надеюсь, спустя еще 4 года он станет более совершенным игроком, чем сейчас. Стерлинг — исключительный футболист, один из самых выдающихся, с кем мне удалось поработать. У него огромное желание побеждать и становиться лучше, он очень многого заслуживает. Станет ли он одним из лучших в мире, если продолжит становиться сильнее? Я бы посоветовал ему не думать об этом. В этом нет смысла. Нужно просто наслаждаться жизнью, а кто станет лучшим — определит судьба.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 8 ноября, начало — в 19.30 (мск).