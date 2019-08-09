Гвардьола ожидает, что Сане пропустит из-за травмы 6-7 месяцев

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола рассказал, когда стоит ожидать возвращения в строй полузащитника Лероя Сане. У немецкого футболиста диагностирована травма передней крестообразной связки правого колена.

– Это невероятно плохие новости, – цитирует BBC испанского специалиста. – Я не знаю, как долго он будет отсутствовать. Обычно из-за этой травмы не играют шесть или семь месяцев. Возможно, стоит ждать его в феврале или марте.

Сане получил травму в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля". На следующей неделе он перенесет операцию на колене.

Отметим, что до травмы активно ходили слухи о переходе Сане в "Баварию". Сане играет за "Сити" с 2016 года, за это время он провел в составе клуба 134 матча, забил 39 мячей и сделал 45 результативных передач.

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