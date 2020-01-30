Гвардьола осудил нападение фанатов «МЮ» на дом вице-президента клуба

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед» (0:1) осудил поведение болельщиков «красных дьяволов», которые напали на дом вице-президента клуба Эда Вудворда.

— Мне не нравится, что случилось с домом Эда Вудворда, — цитирует тренера Goal.com. — Вы видите состав «Юнайтед», он действительно хорош. Честно, он хорош.

Ранее болельщики «Манчестер Юнайтед» атаковали дом Вудврода. Они скандировали «ты умрешь», один бросил зажигательную смесь. Сам Вудворд, его жена и двое маленьких детей не были дома в момент нападения.

Функционер был назначен вице-президентом «МЮ» в 2012 году. Фанаты ранее неоднократно высказывали недовольство его работой, в последних играх они вновь скандировали кричалки, призывающие Вудворда уйти из клуба.