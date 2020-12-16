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Гвардьола недоволен оборонительной игрой «Вест Бромвича» против «Манчестер Сити»

01:34
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после ничьей с «Вест Бромвич» (1:1) в 13-м туре чемпионата Англии отметил оборонительный стиль игры соперника.

— Мы создавали моменты, контролировали игру, но должны были побеждать, — цитирует BBC Гвардьолу. — В этой игре важен результат. Мы не смогли выиграть. Мы должны принять тот факт, что команды будут приезжать на наш стадион обороняться, но мы должны менять ситуацию и создавать моменты, что не смогли сегодня сделать. С 10 соперниками в штрафной это было непросто. Это будет долгий сезон, но если хотим быть на вершине, должны побеждать здесь, а мы не смогли этого сделать.

Манчестер Сити — Вест Бромвич Альбион

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