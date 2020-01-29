Гвардьола не исключил выхода «МЮ» в финал Кубка лиги после поражения 1:3

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола перед ответным полуфиналом в Кубке английской лиги против «Манчестер Юнайтед» допустил, что манкунианцы могут пройти дальше. «Горожане» победили на выезде в первой встрече со счетом 3:1.

- Мы говорим о «Манчестер Юнайтед», — цитирует испанского специалиста L'Equipe. — Конечно, могут. Они уже делали это, смогут сделать это снова. Мы должны провести идеальный матч. Это полуфинал против команды, имеющей невероятную историю. Я знаю, что будет крайне сложно выйти в финал.