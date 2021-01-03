Гвардьола: «Нашим игрокам приходится делать тысячу пасов и ждать подходящего момента»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подвел итоги матча 17-го тура АПЛ против «Челси» (3:1).

«Первые несколько минут нам пришлось держать оборону, «Челси» давил. Но уже в середине тайма мы нашли свою игру и не дали им ничего сделать, если не учитывать гол на последних секундах, — цитирует тренера BBC. — Несмотря на не самую удачную серию, лондонцы имеют прекрасный состав и отличного тренера. Только хорошо выполнив план, мы смогли победить.

А наш план был прост — играть так, как делали это прежде. И все получилось. Игроки действовали великолепно во всех смыслах, особенно владея мячом.

Мы не можем играть как другие, мы должны действовать в своем ритме, атаковать в подходящий для нас момент. Таким образом, мы завоевывали трофеи — будучи терпеливыми. Нашим игрокам приходится держать мяч на газоне, от вратаря до форварда, делать тысячу пасов и ждать подходящего момента».