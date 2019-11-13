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Гвардьола может вернуться в «Баварию»

14:51
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола может вернуться в «Баварию», утверждает Bild. После увольнения Нико Ковача обязанности наставника мюхенской команды исполняет Ханс-Дитер Флик.

Как отмечается, 48-летнему Гвардьоле не очень нравится жить в Манчестере. Испанец больше предпочитает большие города. Кроме того, у него сохранилось жилье в Мюнхене.

Как отмечается, «Бавария» очень хочет заполучить именно Гвардьолу. Клуб готов подождать до лета и пока оставить Флика на должности исполняющего обязанности.

Контракт Гвардьолы с «МанСити» рассчитан до 2021 года, а его зарплата составляет 19,5 миллионов фунтов в год. В «Баварии» испанский специалист работал с 2013 по 2016 год.

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