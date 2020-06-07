Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш переместился во главу списка трансферных целей «Манчестер Юнайтед» на это лето, сообщает Manchester Evening News.

Изначально приоритетом «красных дьяволов» на летнее окно значился вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, однако клуб бундеслиги дал понять, что не понизит цену в 100 миллионов фунтов за свою звезду. В «МЮ» посчитали, что в условиях глобального экономического кризиса было бы неразумно тратить такие деньги, и теперь «Юнайтед» сосредоточился на Грилише.

До кризиса «Астон Вилла» оценивала Джека в 80 миллионов фунтов. Но эта цена может быть скорректирована не только кризисом, но и возможным вылетом бирмингемского клуба из АПЛ.

В нынешнем сезоне Грилиш в премьер-лиге провел 26 матчей, забил семь мячей.