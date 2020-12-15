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Грилиш лишен права управления автомобилем на 9 месяцев

15 декабря 2020, 14:42
Джек Грилиш. Фото Reuters
Джек Грилиш. Фото Reuters
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Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш лишен права управления автомобилем на 9 месяцев. Также он оштрафован на 82,5 тысячи фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

Такое наказание футболист сборной Англии получил за два случая опасного вождения. 25-летний англичанин разбил свой Range Rover, когда попал в аварию во время мартовского локдауна в Англии.

Причем Грилиш угодил в переделку на следующий день после того, каак выложил в Twitter обращение к людям с просьбой оставаться дома во время эпидемии коронавируса.

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