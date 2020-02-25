Гранит Джака: «В Англии нет открытых тренировок, как в Германии, хотя общаться с фанатами бывает полезно»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака рассказал, чего, по его мнению, не хватает английским клубам в общении с болельщиками.

— Я понимаю, что фанаты хотят, чтобы игроки их любимой команды добивались успеха в каждом матче, но они должны понимать, что это не так просто, — цитирует Sky Sports Джаку. — Самое большое отличие Англии от Германии — здесь у нас нет обратной связи с болельщиками. В Германии у нас часто проводили открытые тренировки, фанаты могли просто подойти и пообщаться с игроками. Хотелось бы, чтобы и в Англии было так же. Неплохо иногда иметь возможность объяснить людям, почему у кого-то что-то не получается.

Джака выступал за «Боруссию» из Менхенгладбаха с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Арсенал». Осенью 2019 года у него произошел конфликт с фанатами: швейцарец, покидая поле в связи с заменой во время матча 10-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:2) жестко отреагировал на свист с трибун, после чего бросил клубную футболку вместе с повязкой на землю. После инцидента Джака перестал быть капитаном «Арсенала».