Гранит Джака: «Если «Арсенал» вновь предложит быть капитаном команды, дважды подумаю»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака рассказал о том, что вряд ли вновь согласится быть капитаном «канониров».

— Если клуб когда-нибудь попросит меня вновь стать капитаном, дважды подумаю, — цитирует Evening Standard Джаку. — В некоторые моменты и мне, и моей семье было очень непросто. Думаю, люди поймут меня. Тем не менее, мне кажется, что я показал свой характер. Я не из тех, кто будет убегать. Всегда говорил, что пока я в «Арсенале», я готов отдавать этой команде все, что у меня есть. Так было всегда и так будет дальше. Знаю, что могу помогать команде хоть с капитанской повязкой на плече, хоть без нее.

Джака был капитаном «Арсенала» с момента ухода Лорана Косьельны из команды летом 2019 года. 27 октября 2019 года во время матча 10-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:2) швейцарец, покидая поле в связи с заменой, жестко отреагировал на свист с трибун, после чего бросил клубную футболку вместе с повязкой на землю. 5 ноября Джака перестал быть капитаном «Арсенала», его пост занял Пьер-Эмерик Обамеянг.