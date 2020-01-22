Гранит Джака: «Арсенал» сыграл очень хорошо после красной карточки»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака после ничьей с «Челси» в матче 24-го тура чемпионата Англии (2:2) отметил, что «канониры» сыграли хорошо после удаления Давида Луиза.

— Мы сыграли очень хорошо после красной карточки, — цитирует BBC Джаку. — Было очень сложно, но мы проявили отличный командный дух. Говорили в перерыве, что можем сыграть лучше и дважды возвращались в игру, поэтому очень горжусь своей командой. После этой игры никто не будет говорить о нас. Мы показали большой характер. Я пытался помочь команде, и партнеры облегчили мне задачу сегодня.