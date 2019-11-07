Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гомеш может выйти на поле до конца сезона

7 ноября 2019, 19:14
Теги:

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш может выйти на поле до окончания сезона, несмотря на перелом правого голеностопа со смещением. Об этом сообщил главный тренер «ирисок» Марку Силва. Португалец получил тяжелую травму в матче 11-го тура чемпионата Англии. Он успешно перенес операцию.

— Не можем говорить о конкретной дате возвращения Гомеша, — цитирует Силву Sky Sports. — Слышал от медицинского штаба, что Андре может выйти на поле в матчах текущего сезона.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир