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Гол Митровича принес «Фулхэму» победу над «Ипсвичем» в Кубке лиги

16 сентября 2020, 23:01

В матче 1/32 финала Кубка английской лиги «Фулхэм» обыграл «Ипсвич» (1:0). Единственный мяч забил Александр Митрович.

В 1/16 финала лондонский клуб сыграет с «Шеффилд Уэнсдей».

Кубок английской лиги

1/32 финала

«Ипсвич» — «Фулхэм» — 0:1 (0:1)

Гол: Митрович, 38.

«Фулхэм»: Ареола, Одуа, Тете (Брайан, 81), Ле Маршан, Робинсон, Лемина (Кэрни, 63), Замбо Ангисса (Б.Рид, 69), Х.Рид, Кноккарт, Кебано, Митрович.

Судья: Уайтстоун.

16 сентября. Ипсвич. Стадион «Портмен Роуд»

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