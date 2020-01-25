Гол Ихеаначо вывел «Лестер» в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Лестер» на выезде обыграл «Брентфорд» со счетом 1:0. Ранее в 1/8 финала турнира пробился «Шеффилд Уэнсдей», который победил «КПР».

Кубок Англии

1/16 финала

«Брентфорд» — «Лестер» — 0:1 (0:1)

Гол: Ихеаначо, 4.

«Лестер»: Уорд, Фукс, Морган, Чаглар Сеюнджю, Джастин, Олбрайтон, Прат, Чудхури, Перес, Ихеаначо (Дьюсбери-Холл, 68), Грэй (Мэддисон, 78).

Судья: Кавана (Англия).

25 января. Брентфорд. Стадион «Гриффин Парк».