Глен Джонсон: «Кейну нужно подумать об уходе из «Тоттенхэма», чтобы выиграть трофеи»

Бывший защитник «Челси» и «Ливерпуля» Глен Джонсон выразил мнение, что Харри Кейну стоит задуматься об уходе из «Тоттенхэма». Форвард защищает цвета «шпор» на протяжении всей карьеры, за исключением нескольких аренд. На данный момент он не завоевал ни одного клубного титула.

— На месте Харри я бы подумал, где можно продолжить карьеру, получить шанс сыграть с более сильными футболистами и добавить трофеи, — цитирует TalkSport Джонсона. — Через пару лет он может выдохнуться в «Тоттенхэме» и выйти в тираж. Ему нужно думать в первую очередь о себе.

Не думаю, что емау подойдет Испания. «Ман Сити»? Ему нужно дождаться ухода Агуэро, но не думаю, что это произойдет.