Главный тренер «Шеффилда»: «Надеюсь, Бэйл останется в Мадриде, там отличные поля для гольфа»

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер пошутил о возможном возвращении нападающего «Реала» Гарета Бэйла в «Тоттенхэм».

— Пару лет назад, когда мы только вышли в АПЛ, а вокруг Азара начали ходить слухи о «Реале», я сказал, что лично подвезу его до аэропорта, — приводит Goal.com слова Уайлдера. — Теперь говорят, что Бэйл может вернуться в Англию. Надеюсь, он останется в Мадриде, это красивый город с отличными полями для гольфа. К тому же, если он останется, у нас будет меньше проблем.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» согласовал переход Бэйла на правах аренды до конца сезона-2020/21.