Главный тренер «Шеффилд Юнайтед»: «Мы должны доиграть сезон. Неважно, сколько времени для этого нужно»

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер заявил, что сезон-2019/20 английской премьер-лиги должен быть доигран, несмотря на пандемию коронавируса.

— Мы должны доиграть сезон-2019/20, и неважно, сколько времени у нас это займет, — приводит Daily Mail слова Уайлдера. — Компромиссов тут нет. Мне не нравится идея оставить таблицу в том виде, в каком она находится сейчас и перейти к следующему сезону. Да, такой расклад был бы выгоден «Шеффилду», но это слишком эгоистично. Все будут смотреть в таблицу с эгоистичной точки зрения. Сезон в АПЛ — это гонка, которая состоит из 38 игр. Неважно, кто от кого оторвался в таблице и на сколько очков, это спорт, тут может случиться все, что угодно. Мы говорим о самой престижной лиге мира, доиграть сезон будет правильно.

После 29 туров чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице с 43 очками, однако у команды есть матч в запасе.

В четверг стало известно, что возобновление всех профессиональных лиг в Англии отложено до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список