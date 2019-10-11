Главному тренеру «Эвертона» поставили ультиматум. Он должен улучшить результат за три матча

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва получил три матча для исправления ситуации, сообщает DailyStar. Руководство команды выразило 42-летнему португальцу поддержку на фоне слухов о его скором увольнении.

«Эвертон» должен добиться положительных результатов в матчах чемпионата Англии с «Вест Хэмом» и «Брайтоном», а также пройти дальше в Кубке лиги, где команда Силвы сыграет с «Уотфордом».

В текущем сезоне «Эвертон» занимает 18 место с 7 очками. В числе возможных преемников Силвы фигурируют Дэвид Мойес и Эрик тен Хаг.