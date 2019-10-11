Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Англия

Главному тренеру «Эвертона» поставили ультиматум. Он должен улучшить результат за три матча

11 октября 2019, 15:05
Теги:

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва получил три матча для исправления ситуации, сообщает DailyStar. Руководство команды выразило 42-летнему португальцу поддержку на фоне слухов о его скором увольнении.

«Эвертон» должен добиться положительных результатов в матчах чемпионата Англии с «Вест Хэмом» и «Брайтоном», а также пройти дальше в Кубке лиги, где команда Силвы сыграет с «Уотфордом».

В текущем сезоне «Эвертон» занимает 18 место с 7 очками. В числе возможных преемников Силвы фигурируют Дэвид Мойес и Эрик тен Хаг.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир