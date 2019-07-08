Глава английских судей считает, что на адаптацию к ВАР потребуется 2-3 года

Глава Организации профессиональных судей Англии Майк Райли прокомментировал внедрение ВАР в английской премьер-лиге в новом сезоне. По его словам, система видеоассистента поможет арбитрам избежать серьезных ошибок.

- На то, чтобы правильно использовать ВАР, понадобится 2-3 года, - цитирует BBC Райли. - Посмотрите на работу в Италии, Испании, Голландии и Германии. Чем больше люди знакомятся с процессом и работают над ним, тем комфортнее себя чувствуют.

Мы не собираемся вводить систему ВАР, чтобы она судила за арбитров. Мы хотим защитить их от серьезных ошибок.

Если мы зададим высокую планку, то будет больше шансов сохранить темп и интенсивность игры для зрителей, вместо того, чтобы постоянно обращаться в экрану для принятия решений.