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Гимн Лиги чемпионов и кубок. Терри исполнил челлендж с туалетной бумагой

20 марта 2020, 12:13
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Экс-защитник «Челси» Джон Терри поддержал челлендж «Оставайся дома». Он призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.

Англичанин с первого раза отправил рулон туалетной бумаги в кубок Лиги чемпионов. На фоне играл гимн соревнований. «Челси» выиграл Лигу чемпионов в 2012 году.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

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