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Гэри Невилл не верит, что «Ливерпуль» может упустить чемпионство

12:42
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Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл считает, что в нынешнем сезоне чемпионом Англии станет «Ливерпуль».

— Не думаю, что они могут упустить (чемпионство), — цитирует Невилла Sky Sports. — «Манчестер Сити» не в порядке. Они задали очень высокие стандарты, но их четверка защитников им не соответствует. Они позволяют соперникам создавать моменты, чего не было в прошлом сезоне.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, имея в активе 24 очка в восьми матчах. У «Сити» 16 очков и второе место.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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