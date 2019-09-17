Гэри Невилл назвал трех игроков, которых нужно подписать «МЮ»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл ответил на вопросы подписчиков в Twitter. В частности, он назвал лучшего нападающего и правого хавбека, с которыми ему доводилось играть, а также трех футболистов, которые сейчас пригодились бы «МЮ».

— Как «Арсеналу» выйти из кризиса уверенности?

— Поменять игроков!

— Худшая привычка Фила? (имеется в виду Фил Невилл, брат Гэри)

— Брокколи.

— Когда вы играли за «МЮ», кого вы не любили больше — «Арсенал» или «Ливерпуль»?

— Да ладно вам...

— Три игрока, которых вы бы подписали для «МЮ»?

— Варан, Канте и Мбаппе.

— Ваш любимый бразильский футболист?

— Ромарио.

— Когда «МЮ» сможет побороться за титул?

— С идеальными трансферами не раньше 2021/22.

— Лучший правый полузащитник, с которым вы играли?

— Бекхэм.

— Лучший нападающий, с которым вы играли?

— Руни.