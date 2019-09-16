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Гэри Невилл назвал самую странную вещь, которую его просили подписать

16 сентября 2019, 09:46
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл остроумно ответил на вопрос одного из подписчиков в Twitter. Пользователь спросил его, какая самая странная вещь, которую его просили подписать. «Контракт с «Валенсией», — ответил Невилл.

Невилл всю карьеру футболиста провел в «Манчестер Юнайтед». В декабре 2015 года он был назначен главным тренером «Валенсии», не имея опыта самостоятельной работы. В марте он был отправлен в отставку, после чего не занимался тренерской деятельностью, а стал экспертом на телевидении.

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