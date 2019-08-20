Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл рад, что нападающий Алексис Санчес вскоре уйдет из команды. По его словам, чилиец совсем не оправдал возложенных на него надежд.

— Санчеса очень уважали, когда он пришел в «МЮ», потому что это агрессивный нападающий, который забивал много мячей. А на деле он оказался катастрофой, — цитирует Sky Sports Невилла. — Я понятия не имею, что случилось. Похоже, что их двое. Один играл в «Арсенале» и «Барселоне», а другой пришел в «МЮ». От него нужно избавляться.