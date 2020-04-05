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Гэри Кэйхилл: «Я потерял всяческое уважение к Сарри»

5 апреля 2020, 09:45
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Защитник «Кристал Пэлас» Гэри Кэйхилл раскритиковал Маурицио Сарри, с которым работал в «Челси». Сейчас итальянец возглавляет «Ювентус».

— На чемпионате мира 2018 года Англия дошла до полуфинала, из-за чего я пропустил большую часть предсезонной подготовки с тренером, который очень завязан на тактике, — цитирует Daily Mail Кэйхилла. — А в середине сезона я потерял всякое уважение к нему, к тому, что он делал. Отношения были разрушены и не восстановились. Но я очень уважал клуб и игроков. Я был важной фигурой для команды, капитаном, поэтому не мог дестабилизировать ситуацию в раздевалке. Это было бы легко сделать, но было бы неправильно.

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