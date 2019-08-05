Гэри Кэйхилл стал игроком "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" объявил о подписании двухлетнего контракта с защитником Гэри Кэйхиллом. 33-летним игроком также интересовался "Бернли" и "Вест Хэм".

Кэйхилл находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.

За "Челси" он выступал с 2012 по 2019 год. Провел за клуб 191 матч и забил 13 голов. Дважды становился чемпионом Англии, два раза выигрывал Кубок страны, один раз Кубок лиги, дважды - Лигу Европы и один раз - Лигу чемпионов.