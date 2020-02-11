Генеральный директор «Ливерпуля»: «Многие просят включить Джеррарда в заявку на этот сезон ради золота АПЛ, но это невозможно»

«Ливерпуль» не будет включать в заявку на сезон-2019/20 легендарного полузащитника команды, Стивена Джеррарда для того, чтобы тому досталась золотая медаль чемпионата Англии. Об этом заявил генеральный директор мерсисайдцев Питер Мур.

— Вы спрашиваете: «Можно ли вернуть Джеррарда, чтобы он получил золото премьер-лиги?». Я задам встречный вопрос: какого игрока вы хотите вывести из заявки, чтобы это сделать? — цитирует Goal.com Мура. — Также, если вы не заметили, Стивен сейчас — сотрудник другого клуба. Слушайте, мы все любим Стиви Джи, мы гордимся его успехами на тренерском поприще. Многие просят: «Подпишите его на 5-дневный контракт, чтобы он просто смог получить медаль», но это так не работает. Командная химия в раздевалке — очень важная вещь. Можете представить, как я кого-то отчисляю из команды, говорю ему: «Нет, ты медаль не получишь». К тому же, нельзя включить кого-то в заявку, когда дозаявочный период уже закончен.

Стивен Джеррард — воспитанник «Ливерпуля», он выступал за команду до 2015 года, полузащитнику так и не удалось выиграть чемпионат Англии за все годы карьеры. Сейчас он является главным тренером «Рейнджерс». В сезоне-2019/20 «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу английской премьер-лиги, имея отрыв от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — в размере 22 очков. Мерсисайдцы очень близки к тому, чтобы стать чемпионами Англии впервые с сезона-1989/90.