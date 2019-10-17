Гаскойна признали невиновным в сексуальном домогательстве. Что случилось?

Что произошло

Инцидент с участием Гаскойна произошел 20 августа 2018 года в поезде, который следовал по маршруту Йорк — Ньюкасл. По словам экс-футболиста, один из мужчин назвал находившуюся в вагоне женщину «толстой». Гаскойн поцеловал эту женщину в губы для того, чтобы «повысить ее уверенность в себе и утешить».

Женщине не понравилось поведение Гаскойна. Она заявила, что спортсмен сделал это насильно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, она была «шокирована и расстроена» из-за этого поступка.

Гаскойн был арестован на железнодорожной станции, но вскоре отпущен из полиции. Расследование инцидента продолжилось.

Что решил суд

В четверг, 17 октября, суд присяжных, состоявший из восьми мужчин и четырех женщин, снял обвинения с Гаскойна. Спортсмен заплакал после оглашения вердикта и поблагодарил присяжных.

Личный менеджер Гаскойна Кэти Дэвис, которая была с ним на протяжении всех четырех дней судебного разбирательства, заявила, что решение суда «восстановило ее веру в человечество».

My faith in humanity has been restored! NOT GUILTY of sexual assault!!! The most caring and loving person I know ?#gazza #paulgascoigne pic.twitter.com/3ZOF4T2a2h — M & N Management (@mandnmanagement) October 17, 2019

Гаскойн в бытность футболистом защищал цвета таких клубов, как «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Лацио», «Рейнджерс» и ряда других. Карьеру он завершил в 2004 году.