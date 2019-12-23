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Гарри Магуайр: «Де Хеа — голкипер мирового уровня»

06:27
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поддержал одноклубника Давида Де Хеа. Голкипер в матче АПЛ с «Уотфордом» (0:2) выронил мяч в собственные ворота.

— Де Хеа — топ-вратарь, — цитирует защитника The Sun. — Я в «Манчестер Юнайтед» всего лишь несколько месяцев, но это голкипер мирового уровня. Все наладится. Уверен, что в Boxing Day Давид сделает отличные сэйвы.

Де Хеа выронил мяч в собственные ворота в матче с «Уотфордом»

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