Гари Линекер: "Обрадовался, когда Акинфеев отстоял на ноль в матче ЛЧ"

Бывший нападающий сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер​ в интервью спортивному обозревателю и ведущей Марии Командной на ее Youtube-канале "COMMANDOS" попробовал назвать имена российских игроков, которые могли бы заиграть в АПЛ.

– На самом деле много игроков, которые могли бы играть в чемпионате Англии. Я считаю, что футболисты сборной России великолепно отыграли на чемпионате мира 2018 года. Они отважно боролись, показали отличные результаты. Благодаря их игре чемпионат мира был лучше. Всегда важно, чтобы сборная страны-хозяйки демонстрировала хорошие результаты. Несмотря на их проигрыш, зрелищный проигрыш. Такое случается. Но порой игроки творят чудеса на поле. Им почти удалось сыграть с Англией в полуфинале. Какой был бы матч.

Я помню Акинфеева. Я очень обрадовался, когда он отстоял на ноль во время Лиги чемпионов в прошлом сезоне, – сказал Линекер в интервью Командной.

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