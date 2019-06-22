Габриэл Жезус будет играть в "Ман Сити" под номером 9

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус в новом сезоне будет играть под номером 9. Форвард ранее выступал под номером 33.
До него девятка в "Сити" принадлежала испанцу Нолито, который покинул "Сити" в 2017 году, и последние два сезона девятый номер оставался вакантным.
Пресс-служба чемпионов Англии оригинально объявила о смене номера Жезуса, "поменяв" его на фотографии игрока в "Фотошопе".
Let's just fix that.... Ah, there we go! 😉— Manchester City (@ManCity) 22 июня 2019 г.
3️⃣3️⃣ 👉 9️⃣
🤙 @gabrieljesus33
🔵 #mancity pic.twitter.com/oZJk84ExVw
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