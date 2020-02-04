Футболисты «Манчестер Сити» раскритиковали Гвардьолу в перерыве матча с «Тоттенхэмом»

Игроки «Манчестер Сити» предъявили претензии главному тренеру команды, Хосепу Гвардьоле, в перерыве матча 25-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:2), сообщает Daily Mail. Как сообщает источник, футболисты недовольны подходом Гвардьолы к выбору стартового состава, поскольку испанский специалист прибегал к ротации в каждом матче.

Наставник «Ман Сити» сделал 76 изменений в составе по ходу сезона-2019/20, это намного больше, чем у других — второе место по этому показателю занимает Фрэнк Лэмпард из «Челси» (60 изменений в составе). Кроме того, игроки «Сити» недовольны сменой игровой схемы после ухода ассистента Гвардьолы, Микеля Артеты на пост главного тренера «Арсенала».

Среди критиков подхода Гвардьолы были и футболисты, имеющие богатый опыт выступлений за «Ман Сити». Испанский специалист обратился к игрокам с просьбой предложить свои варианты. Несмотря на это, во втором тайме «горожане» пропустили 2 мяча и потерпели поражение от «шпор». После игры команда и тренер провели в раздевалке около 50 минут, из-за чего Гвардьола опоздал на послематчевую пресс-конференцию.

После 25 туров чемпионата Англии-2019/20 «Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице, имея отставание в 22 очка от занимающего 1-ю строчку «Ливерпуля». «Сити» становился чемпионом АПЛ 2 года подряд (в 2018 и 2019 годах), но в текущем сезоне, скорее всего, будет вынужден сложить свои полномочия.