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«Фулхэм» хочет усилиться форвардом «Лиона»

09:47
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«Фулхэм» планирует приобрести нападающего «Лиона» Бертрана Траоре, сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб хочет усилить атакующую линию после возвращения в АПЛ. Сообщается, что на Траоре также претендуют «Ньюкасл», «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

В сезоне-2019/20 Траоре провел за «Лион» 35 матчей, на его счету 4 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего нападающего из Буркина-Фасо в 9,5 миллиона евро.

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