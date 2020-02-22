Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию с вратарем Кепой Аррисабалагой, который был переведен в запас.

— Я абсолютно поддерживаю клуб и правление, — цитирует Лэмпарда ESPN. - Мы все хотим лучшего, мне платят за принятие решений.

Решения принимаются исходя из игровой формы вратарей. В последнее время она изменилась, но это не окончательно.

Все, что нужно Кепе, — это тренироваться и демонстрировать отличное отношение к работе, что я требую от всех игроков. И все может измениться.

В текущем сезоне Кепа провел 24 матча в АПЛ, в которых дважды отыграл на ноль. Последний раз испанец выходил на поле 21 января.