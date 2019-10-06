Фрэнк Лэмпард: «Виллиан показал себя лидером «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Саутгемптоном» на выезде в чемпионате Англии. Лондонцы победили со счетом 4:1.

— Мы забили голы очень вовремя. Когда открыли счет, я чувствовал себя очень комфортно, — цитирует ВВС Лэмпарда. — Четыре гола на выезде — это очень хороший день. Абрахам сыграл великолепно во всех аспектах, в том числе при работе без мяча. Но также шикарен был Виллиан, который показал, что является лидером на поле. Не нужно сейчас увлекаться. Сезон длинный. Мы можем играть гораздо лучше и могли бы набрать больше очков. Нельзя проявлять небрежность.