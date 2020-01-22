Фрэнк Лэмпард: «В футболе ошибки могут стоить вам очков»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после ничьей с «Арсеналом» в 24-м туре чемпионата Англии (2:2) отметил, что его команда должна была сыграть лучше.

— Я разочарован ситуацией в матче, — цитирует BBC Лэмпарда. — Мы полностью заслужили, чтобы забить еще после 1:0. Мы создали достаточно шансов во втором тайме, но случилась та же самая старая история: «Челси» не смог их использовать. В футболе ошибки могут стоить вам очков.