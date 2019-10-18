Фрэнк Лэмпард: «У меня хорошие отношения с Моуринью»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что поддерживает связь с Жозе Моуринью. По словам англичанина, критика со стороны португальца не смущает его.

— С Моуринью мы время от времени обмениваемся сообщениями, — цитирует TalkSport Лэмпарда. — Мы разговаривали с ним в начале сезона, например, о матче с «Манчестер Юнайтед». У нас была живая беседа. Все нормально. Я уже работаю тренером некоторое время и понимаю, что некоторые вещи необходимо говорить. Между нами хорошие отношения.