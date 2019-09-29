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Фрэнк Лэмпард: «У Канте есть шанс сыграть против «Лилля»

06:00
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Брайтоном» в 7-м туре чемпионата Англии (2:0) рассказал, почему не сыграл полузащитник Н'Голо Канте. Француз может сыграть с «Лиллем» во 2-м туре Лиги чемпионов.

— Я обсудил это с ним, и мы решили не рисковать, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Он важен для команды, но ему непросто войти в нужный ритм, поскольку из-за полученной в прошлом сезоне травмы ему не удалось провести полноценную предсезонную подготовку. Сегодня мы не могли рисковать им, но у него есть шанс сыграть против «Лилля».

Челси — Брайтон & Хоув

Дополнительная информация

https://www.chelseafc.com/ru/news/2019/09/28/frank-lampard-reflects-on--a-good-day---reveals-what-was-said-at

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