Фрэнк Лэмпард: «У Канте есть шанс сыграть против «Лилля»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Брайтоном» в 7-м туре чемпионата Англии (2:0) рассказал, почему не сыграл полузащитник Н'Голо Канте. Француз может сыграть с «Лиллем» во 2-м туре Лиги чемпионов.

— Я обсудил это с ним, и мы решили не рисковать, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Он важен для команды, но ему непросто войти в нужный ритм, поскольку из-за полученной в прошлом сезоне травмы ему не удалось провести полноценную предсезонную подготовку. Сегодня мы не могли рисковать им, но у него есть шанс сыграть против «Лилля».