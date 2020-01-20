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Фрэнк Лэмпард — о возможном переходе Кавани: «Его результативность говорит сама за себя»

20 января 2020, 18:21
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался по поводу возможного трансфера форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

— Он отличный игрок, но я не уверен в том, как обстоит ситуация, — приводит слова Лэмпарда Sky Sports. — У него есть опыт, но многие наши игроки тоже опытные. Кавани — отличный футболист, мне доводилось играть против него. Мне всегда нравились его менталитет, его отношение к делу. Конечно, его результативность говорит сама за себя.

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