Фрэнк Лэмпард – о Маурицио Сарри: "Его "Наполи" играл в фантастический футбол"

Бывший полузащитник "Челси", а ныне главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард положительно отозвался об итальянском специалисте Маурицио Сарри, который возглавляет синих, сообщает Goal.com.

– Я уважаю специалистов, которые верят в философию или систему. Мне никогда не приходилось работать с Сарри, но я видел, что его "Наполи" играл в фантастический футбол. Все сразу придумали новый термин – "Саррибол", но я не думаю, что он сам знает про этот термин. Ему немного не везет в "Челси". Этот специалист пытается побеждать в каждом матче. Сарри – очень хороший менеджер. Мы оба пытаемся поставить игру исходя из той команды, которую имеем. Мы общались с Сарри после матчей Кубка Англии. Он очень приветлив. Этот тренер не просто смотрит на то, как играет "Челси", он анализирует соперников для достижения высшего результата. Я его плохо знаю, но испытываю большое к нему уважение, – приводит слова Лэмпарда Goal.com.

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