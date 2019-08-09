Фрэнк Лэмпард: "Не собираюсь принимать работу в "Челси" как должное"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подчеркнул, что для него имеет большое значение эта должность. Специалист принял лондонцев летом, 11 августа "Челси" проведет первый официальный матч под его руководством - в игре 1-го тура чемпионата Англии "синие" встретятся с "Манчестер Юнайтед".

- Для меня это серьезный вызов, я не собираюсь принимать его как должное. Для меня это многое значит в связи с отношением фанатов. Все знают мои чувства к "Челси". Это сюрреалистическое чувство. Я хочу добиться здесь успеха.